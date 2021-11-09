Futbolda TFF 2. Lig'in 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Gruplarda tamamı saat 13.00'te başlayacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
Eskişehirspor- Isparta 32 (Eskişehir Yeni)
Teco Karacabey Belediyespor- Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)
Kırklarelispor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
Pazarspor- Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)
Amed Sportif Faaliyetler- Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
Kırşehir Belediyespor- Uşakspor (Kırşehir AHİ)
Nazilli Belediyespor- Pendikspor (Nazilli İlçe)
Ankara Demirspor-Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor- Niğde Anadolu (Serik İsmail Oğan)
Kahramanmaraşspor- İnegölspor (7 Ocak)
Sivas Belediyespor- Hekimoğlu Trabzon (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
An Zentum Bayburt Özel İdare- Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)
Sarıyer-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)
Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK (Çorum Şehir)
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor (Mustafa Kemal Atatürk)
Sakaryaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Turgutluspor- Adıyaman FK (Turgutlu 7 Eylül)
Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları yarın yapılacak - Son Dakika Spor