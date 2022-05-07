TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0 - Son Dakika
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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0

07.05.2022 17:24
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. son hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Uşak Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 38. son hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Uşak Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Enes Kanpara, Cankut Gönenç, Oğuzhan Yiğit Karpuz

Pazarspor: Erdem Karahan, Berk Kervankıran, Eray Yüksel, Muhammed Emin Balcılar, Mehmet Demirözü, Taşkın Kartal, Burak Özdemir, Oğuzhan Eskiköy, Okan Sarı (Feyyaz Aydil dk.86 ), Muhammet Nişancı, İlhan Topatar

Yedekler: Melihan Sarı, Yiğit Buber

Teknik Sorumlu: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Uşak Spor: İbrahim Bağcı, İbrahim Şirin, Muhammed Fatih Kunat, Orçun Çallı, Süleyman Emre Ödemiş, Resul Türkkalesi, Enes Olgun Tubluk (Mustafa Kemal Demircan dk.75), Eray Gürcan, Şamil Başaran (Ahmet Gürcan dk 85), Alperen Kahraman (Alihan Şentürk dk.57), İbrahim Demir (Eren Akbulut dk. 46)

Yedekler: Murathan Gönen, Mürsel Üstün

Teknik Direktör: Ümit Karan - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0

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Türkiye Futbol Federasyonu, Pazarspor, Hisarcık, Uşak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Uşak Spor: 0 - Son Dakika
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