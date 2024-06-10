TFF 2. Lig ve 3. Lig kura çekimleri 13 Haziran'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonunun TFF 2. Lig ve 3. Lig kura çekimlerinin 13 Haziran Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Grupları Kura Çekimi, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak" denildi. - İSTANBUL
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