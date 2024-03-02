Merkür Jet Erbaaspor, Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 22. hafta tek karşılaşmayla başladı.
Grupta haftanın açılış maçında Merkür Jet Erbaaspor, deplasmanda Fatsa Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Merkür Jet Erbaaspor bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Fatsa Belediyespor 26 puanda kaldı.
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Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu. Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu atarak motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Protestoya, bir süre önce bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de destek verdi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Salon: Ünye, Hakemler: Sema Kayıkçı, Gürhan Gül, Setler: 25-21, 25-21, 25-22, Süre: 79 dakika (23, 29, 27)
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin dördüncü ayağı başladı. Yarışta, 13 ülkeden 90 sporcu, 112.3 kilometre pedal çevirdi. Birinciliği Chine Glory Continental takımından Xianjing Lyu kazandı.
İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Rakibin rahat oyun kurmasına müsaade etmeme niyetiyle gelmiştik ama Özellikle 60. dakikadan sonra MKE Ankaragücü'nün motivasyonu daha yüksekti' dedi.
Türkiye Muay-Thai Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Ju-Jitsu şampiyonasına Mardin'den katılan Artuklu Halk Eğitimi Spor Kulübü sporcuları, toplamda 32 madalya kazanarak şampiyonayı tamamladı. Farklı yaş, siklet ve kategorilerden 15 sporcuyla katılan kulüp, 9 altın, 13 gümüş ve 10 bronz madalya elde etti. Sporcular, başarılarının ardında yer alan Kurum Müdürü Ufuk Çete'ye teşekkürlerini iletti.
Bursaspor Kulübü, Bucaspor 1928 maçında yaşanan hakem kararları ile ilgili açıklama yaparak genç futbolcuların emeklerinin önemli olduğunu vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İki takımın da gol bulamadığı maçta, birçok tehlikeli pozisyon yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından takımının kümede kalmak için mücadele edeceğini söyledi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçında 68 Aksaray Belediyespor, evinde karşılaştığı 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta İbrahim Yılmaz'ın attığı golle 24 Erzincanspor galibiyete ulaştı. Aksaray Belediyespor'dan Ercan Yazıcı kırmızı kart gördü.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 17-25, 27-29, 19-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 81 dakika sürdü.
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