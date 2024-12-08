TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi - Son Dakika
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Spor

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

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Galatasaray-Sivasspor maçındaki Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasına sebep olan ve hakem Turgut Doman'ın VAR uyarısına rağmen kırmızı kart göstermediği pozisyon için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açık geldi. Hacıosmanoğlu, ''Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de'' ifadelerini kullandı. Daha sonra TFF'den de resmi açıklama geldi.

08.12.2024 19:47  Güncelleme: 20:10
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Galatasaray- Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sahayı sedyeyle terk ettiği ve karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesine rağmen kırmızı kartına başvurmadığı pozisyon müsabakanın bile önüne geçmişti. Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama geldi.

"BEN BÖYLE İĞRENÇLİK GÖRMEDİM, GEREKENİ YAPARIZ"

Ahmet Çakar'a konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de..." ifadelerini kullandı.

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Bunun ardından Türkiye Futbol Federasyonu da pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN SON DURUMU

Barış Yurduseven'in haberine göre; Barış Alper'in dizine bandaj yapıldı. Ayağını hafif hafif basabiliyor. Kontrolleri Sivas'ta değil İstanbul'da yapılacak. Diz ve aşil tendonunda ağrı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın 9 Aralık Pazartesi günü (yarın) İstanbul'da MR'ı çekilecek. Barış Alper, stattan sekerek ayrıldı. Öte yandan oyunun ikinci yarısında sahadan ayrılan Osimhen'in arka adalesinde sakatlık olduğu şüphe ediliyor.

TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi.

Müsabakanın 90+9. dakikasında Rey Manaj, Barış Alper'e ser bir faul yaptı. Faul düdüğünü çalan hakem Turgut Doman, Manaj'a sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden izleyen Doman, kararını değiştirmedi.

Pozisyonun ardından acı içerisinde yerde kalan ve sakatlanan Barış Alper Yılmaz ise sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Barış Alper, takımının 3. golünü kaydetmişti. Bu pozisyon kısa süre içerisinde gündem oldu.


TFF\'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi

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Son Dakika Spor TFF'den Türk futbolunu karıştıran pozisyon için açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Talat Yelbuz:
    SİVAS NET 3 KIRMIZI GORMESI GEREKIRKEN GALATASARAY TEK POZİSYON DA HEMEN KIRMIZI GÖRÜYOR. SADECE HAKEM DEĞİL MHK DE DERHAL İSTİFA ETMELİ, DUN FENEV EN AZ 2 KIRMIZI GORMESI GEREKIYOR ,AMA FENEV FARK YEMEDIGI ICIN HAKEMLERI TEBRIK EDIYOR 22 19 Yanıtla
  • Burak Şan:
    O.ç MHK and Fenerasyon 18 16 Yanıtla
  • Emin Erol:
    eeee geçen sezon haketmeden bedava şampiyon olurken hiç haysiyet şeref yokmuydu fenerbahçe nin hakkı yenerken şampiyon luk çalınırken 4 10 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    daha önceki TFF başkanlarına da aynı hakem grubu operasyon çekti gönderdi adaletli olmak istiyorsan bu hakem grubunu dağıtmalı hepsini Aforoz etmelisin 13 1 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    tırı vırı olan alpere oldu.. 9 3 Yanıtla
  • Şükrü null:
    hakem noman,olacan duman. maç boyunca saçmaladın . 8 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Hakemi tebrik ediyorum. Macı en iyi şekilde yönetti. Barış Alper’in yaptığı sadece şov başka da bir şey değil. O pozisyonda kırmızı olmaz. VAR on yaptığı hatsizlik . Neye çağırıyorsun çağırdı diye onların yanlışını uygulamak zorunda değil. 0 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bugün futbolu ne noktaya getirdiklerini herkes gördü. Kendi başarısızlıklarını beceriksizliklerini örtmek için sözde yapı iddası uydurunlar,futbolu içinden çıkılmaz bir kaotik ortam haline getirdiler. Utanmaları gerekirken, pişkin pişkin açıklamalara devam edecekler. Bugün 10 kişi kalan ,mağlup duruma düşmesine rağmen kazanan Galatasarayın futboluna ,mücadelsine saygı duyun. Kendi başarısızlığınızı örtüp , taraftarınızı oyalamak için karalamayın ayıptır. 3 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    geçen hafta davinson adamın karnına tekmeyi yapıştırdı hakem kırmızı göstermedi var da devreye girmedi ve aklımıza gelmeyen bir çok pozisyon hakemler federasyon Galatasaray ı kollayacağız Galatasaray ı haketmeden şampiyon yapacağız diye fenerbahçe nin yıllardır hakkını yediler Galatasaray da beter olsun federasyon da beter olsun iyi olmuş 0 3 Yanıtla
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