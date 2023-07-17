TFF, Tahkim Kurulu, PFDK ve Diğer Kurulların Üyeleri Açıklandı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

ASIL ÜYELER

MUSTAFA ARTUÇ (Başkan)

ALAADDİN VAROL

MUSTAFA DEMİREL

BAYRAM ŞEN

ESRA ALAN

MEHMET EROL

PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ

YEDEK ÜYELER

BÜLENT SAVTOK

YAVUZ AKSOY

BÜLENT ERNAS

ALPER TUNGA ÇEVİK

FEYZİ EROĞLU

İBRAHİM ŞAHİNKAYA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

ASIL ÜYELER

FATİH MADEN (Başkan)

ERKAN KIRAÇ

HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK

SİNAN SEZER

GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR

DOÇ. DR. SELMAN DURSUN

YUSUF ZİYA TAŞKAN

YEDEK ÜYELER

NECDET BUDAK

MEHMET SAYDAM

PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI

KEMAL MURTEZAOĞLU

Av. FETİH AHMET ALPARSLAN

DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

ASIL ÜYELER

OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan)

MUSTAFA ÇATTIK

DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI

DR.ÖMER FARUK EROL

PROF. DR. ALİ PASLI

ESRA HATİPOĞLU

BATTAL YILMAZ

YEDEK ÜYELER

MEHMET KIRMIZI

KENAN KENAN

MENDERES DERELİ

BİRSEN ELMAS

SERDAR YİĞİT

MEHTAP SÜMER DİNÇ

Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

ASIL ÜYELER

CELAL CANDAN (Başkan)

MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK

ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU

NURAY EKŞİ

DOÇ. DR. SERKAN AĞAR

YEDEK ÜYELER

ENİS YETER

ALİ KEMAL ATÇEKEN

EMİR SERHAD SEYMEN

MİNE ARISOY

Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

ASIL ÜYELER

AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan)

MEHMET TAMÖZ

MUAZ ERGEZEN

AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU

ALİ TÜRKER

NEVRA DİDEM YAŞAR

ORHAN AYTEKİN

YEDEK ÜYELER

FATİH KABASAKAL

AV SERKAN SOKULUOĞLU

HALİS ÇITIR

DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ

DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU

MURAT CEYLANİ TUĞRUL

Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;

ASIL ÜYELER

DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan)

MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı)

ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU

YALÇIN MADENCİ

SAVAŞ ÇITAK

YASİN EKER

FURKAN UYSAL

YEDEK ÜYELER

YAKUP ŞİMŞEK

AHMET TEMİZYÜREK

AYHAN DURGUN

RAMAZAN ERKUT ALPEREN

ÖMER FARUK BAŞER

MUSTAFA AKGÜLLÜ

MEHMET DOĞAN

TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;

ÖMER GÜRSOY (Başkan)

BİROL AYDIN

AYHAN YILDIRIM

KERİM VURAL

ALPASLAN ERKOÇ

Dr. ÜMRAN BAŞAR

MUSA ÇİÇEK

DR. NALAN AYVAZOĞLU

HAMZA DOĞAN

karar verilmiştir" denildi.