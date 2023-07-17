TFF, Tahkim Kurulu, PFDK ve Diğer Kurulların Üyeleri Açıklandı

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu 17 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Tahkim Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 61. maddesi ve Tahkim Kurulu Talimatı'nın 3. maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
ASIL ÜYELER
- MUSTAFA ARTUÇ (Başkan)
- ALAADDİN VAROL
- MUSTAFA DEMİREL
- BAYRAM ŞEN
- ESRA ALAN
- MEHMET EROL
- PROF. DR. İLHAN ÜZÜLMEZ
- YEDEK ÜYELER
- BÜLENT SAVTOK
- YAVUZ AKSOY
- BÜLENT ERNAS
- ALPER TUNGA ÇEVİK
- FEYZİ EROĞLU
- İBRAHİM ŞAHİNKAYA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. Fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
ASIL ÜYELER
- FATİH MADEN (Başkan)
- ERKAN KIRAÇ
- HALİL İBRAHİM AYÇİÇEK
- SİNAN SEZER
- GÜLŞAH BOSTANCI BOZBAYINDIR
- DOÇ. DR. SELMAN DURSUN
- YUSUF ZİYA TAŞKAN
- YEDEK ÜYELER
- NECDET BUDAK
- MEHMET SAYDAM
- PROF DR. BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI
- KEMAL MURTEZAOĞLU
- Av. FETİH AHMET ALPARSLAN
- DOÇ. DR. MEHTAP YÜCEL BODUR
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 55. Maddesi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
ASIL ÜYELER
- OSMAN HAKAN ÖNCEL (Başkan)
- MUSTAFA ÇATTIK
- DOÇ. DR. EMRAH KULAKLI
- DR.ÖMER FARUK EROL
- PROF. DR. ALİ PASLI
- ESRA HATİPOĞLU
- BATTAL YILMAZ
- YEDEK ÜYELER
- MEHMET KIRMIZI
- KENAN KENAN
- MENDERES DERELİ
- BİRSEN ELMAS
- SERDAR YİĞİT
- MEHTAP SÜMER DİNÇ
Etik Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 60. Maddesi ile Etik Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
ASIL ÜYELER
- CELAL CANDAN (Başkan)
- MAHMUT FATİH ÇELİKBİLEK
- ÇAĞRI SİLAHTAROĞLU
- NURAY EKŞİ
- DOÇ. DR. SERKAN AĞAR
- YEDEK ÜYELER
- ENİS YETER
- ALİ KEMAL ATÇEKEN
- EMİR SERHAD SEYMEN
- MİNE ARISOY
- Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 57. Maddesinin 4. ve 5. fıkraları ile Futbol Disiplin Talimatı'nın 62. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
- ASIL ÜYELER
- AV. SERDAR ÖLMEZ (Başkan)
- MEHMET TAMÖZ
- MUAZ ERGEZEN
- AV. BÜNYAMİN TÜRKMENOĞLU
- ALİ TÜRKER
- NEVRA DİDEM YAŞAR
- ORHAN AYTEKİN
- YEDEK ÜYELER
- FATİH KABASAKAL
- AV SERKAN SOKULUOĞLU
- HALİS ÇITIR
- DOÇ. DR. HAKAN YAVUZ
- DOÇ. DR. ORHAN EROĞLU
- MURAT CEYLANİ TUĞRUL
Kulüp Lisans Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 59. Maddesi ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 10. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan, başkan yardımcısı asıl ve yedek üyelerin atanmasına;
ASIL ÜYELER
- DR. ZEYNEL KOÇ (Başkan)
- MUSTAFA ARIKAN (Başkan Yardımcısı)
- ABDÜLKADİR GÜZELOĞLU
- YALÇIN MADENCİ
- SAVAŞ ÇITAK
- YASİN EKER
- FURKAN UYSAL
- YEDEK ÜYELER
- YAKUP ŞİMŞEK
- AHMET TEMİZYÜREK
- AYHAN DURGUN
- RAMAZAN ERKUT ALPEREN
- ÖMER FARUK BAŞER
- MUSTAFA AKGÜLLÜ
- MEHMET DOĞAN
TFF bünyesinde oluşturulan Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu'na aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;
- ÖMER GÜRSOY (Başkan)
- BİROL AYDIN
- AYHAN YILDIRIM
- KERİM VURAL
- ALPASLAN ERKOÇ
- Dr. ÜMRAN BAŞAR
- MUSA ÇİÇEK
- DR. NALAN AYVAZOĞLU
- HAMZA DOĞAN
karar verilmiştir" denildi.