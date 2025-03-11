TFF'den VAR Kayıtları Paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının 86. dakikasında ev sahibi ekibin köşe vuruşu sonrası VAR, hakem Cihan Aydın'a uyarıda bulundu. Ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Aydın, Taha Şahin'in elle oynadığını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

Trabzonspor - Hatayspor müsabakasının 26. dakikasında, bordo-mavililerde Danylo Sikan'ın şutu sonrası hakem Alper Akarsu, elle oynama nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR, 'sahada inceleme' önerisiyle kenara gelen Akarsu, topun vücuttan gelmesi 'kontak noktası ve kolda sapma' nedeniyle penaltı kararını iptal etti.

Trabzonspor - Hatayspor karşılaşmasının 49. dakikasında Simon Banza'nın yerde kalması sonrası hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Akarsu, temas olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti. - İSTANBUL