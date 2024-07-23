TFF, Ferhat Gündoğdu'yu MHK Başkanı olarak atadı

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı görevine Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı.

TFF, MHK'nin yeni başkanını duyurdu. Yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi. Buna göre yeni MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin üyeleri ise şöyle:

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı - İSTANBUL