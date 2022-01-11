Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. Zirvenin tepesinde 667 milyon lira ile Fenerbahçe yer alırken, 662 milyon lira Galatasaray takip etti.
3 kupayı da müzesine götüren Beşiktaş'a Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha az limit açıldı. Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan da önemli pay almıştı.
Dört büyüklerin limitleri:
Fenerbahçe - 667 M ₺
Galatasaray - 662 M ₺
Beşiktaş - 552 M ₺
Trabzonspor - 387 M ₺
Genel tablo şöyle:
Son Dakika › Spor › TFF takımların limitlerini açıkladı! - Son Dakika Spor