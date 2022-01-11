TFF takımların limitlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, devre arası transfer döneminde takımların harcama limitlerini belirledi. Zirvenin tepesinde 667 milyon lira ile Fenerbahçe yer alırken, 662 milyon lira Galatasaray takip etti.

BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTTI

3 kupayı da müzesine götüren Beşiktaş'a Fenerbahçe ve Galatasaray'dan daha az limit açıldı. Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılımdan da önemli pay almıştı.

Dört büyüklerin limitleri:

Fenerbahçe - 667 M ₺

Galatasaray - 662 M ₺

Beşiktaş - 552 M ₺

Trabzonspor - 387 M ₺

Genel tablo şöyle: