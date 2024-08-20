TFF, VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika
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Spor

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Kayıtlarda Konyaspor-Galatasaray, Göztepe-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar yer aldı.

20.08.2024 21:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan kayıtta, TÜMOSAN Konyaspor- Galatasaray, Göztepe- Fenerbahçe ve Beşiktaş- Antalyaspor müsabakalarının kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Konyaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların attığı golün iptali, Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında ev sahibi ekibin attığı golün iptali ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında Güray Vural'ın kırmızı kart pozisyonuna ilişkin paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:

Konyaspor-Galatasaray

VAR hakemi Volkan Bayarslan: Direnç beni duyabiliyor musun?

Hakem Direnç Tonusluoğlu: Şimdi duyuyorum.

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel faul için.

VAR: Dirençcim, duyuyor musun beni?

Hakem: Duyuyorum evet.

VAR: Şimdi beyazlı oyuncu topa vurmak isterken Galatasaraylı önüne koyuyor. Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa gidiyor.

Hakem: Tamam abi.

VAR: Topa Galatasaraylı temas etmiş oluyor. Görüyorsun atak başlangıcı bu.

Hakem: Tamam Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açımız var mı?

VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Evet bu açıya da bak. Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın ayağının önüne topu koyduğu için, ayağını rakibinin önüne koyduğu için teması sağlıyor topa.

Hakem: Tamam. Tamam abi gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım abi. Golü iptal ediyorum.

Göztepe-Fenerbahçe

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun: Potansiyel bir APP'de faulden potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Kadir Sağlam: Geldim. Evet bakıyorum. Tamam. Hiç sesin gelmiyor. Evet görüyorum. Tamam. Tamam pozisyon golü iptal ediyorum. Faul ile başlıyorum.

VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle. Sonuna kadar izleteceğim sana.

Hakem: Tamam göster.

Beşiktaş-Antalyaspor

VAR hakemi Onur Özütoprak: Mehmet dinliyor musun beni. Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.

VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.

Hakem: Evet. Temas noktası.

VAR: Evet kramponun çivileri. Hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

Hakem: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibinin sağlığını tehlikeye atıyor. Normal hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver.

VAR: Veriyorum başka açı.

Hakem: Normal hızda da oynat abi gördüm pozisyonu. Okey. Dönüyorum.

VAR: 11 numara.

Hakem: Tamamdır. 11 numara sarı kart iptal, kırmızı kart.

VAR: Doğrudur, anlaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF, VAR kayıtlarını açıkladı - Son Dakika

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