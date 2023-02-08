TFF'nin kararı kızdırdı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

TFF'nin kararı kızdırdı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor

08.02.2023 21:41

Depremden ciddi şekilde etkilenen Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, TFF'nin ligleri 1 hafta ertelemesine tepki gösterdi. Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, "Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" dedi. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan, enkaz altında hayatını kaybetmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu; 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendiğini açıklamıştı. Deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, TFF'nin 'devam' kararı vermesine tepki gösterdi.

TFF'ye sert tepki! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor

"YÖNETİM KURULU TOPLANACAK"

Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi. Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, "Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" diye konuştu.

TFF'ye sert tepki! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor

AHMET EYÜP VEFAT ETTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Öte yandan Yeni Malatyaspor'da depremde yaralanan futbolcular ve antrenörler var.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
500
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekilme kararı alacağız Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekilme kararı alacağız Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekilme kararı alacağız Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman: Ligden çekilme kararı alacağız

Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin kararı kızdırdı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:27 Transferin duyurusu yapılmadı! Dünyaca ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo, resmen Galatasaray'da
21:09 Enkaz altında kalan 7 yaşındaki Elif ile ekiplerin konuşması duygulandırdı: Buradaki en güçlü kişi sensin
20:49 Enkaz altındaki güreşçilerden acı haber! 4 sporcu hayatını kaybetti
20:39 Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına sert tepki: Siz kimsiniz ne olduğunuzu sanıyorsunuz siz?
20:15 TFF'nin kararı kızdırdı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor
19:50 Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna kattı
19:16 İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi
19:18 Sosyal medya kısıtlaması Cem Yılmaz'ı küplere bindirdi: Var mı bir açıklaması?
19:21 Barış Civelek'ten güzel haber! Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıktı
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sahada asker-polis göremedik" diyenlere ağır sözler: Haysiyetsizler, namussuzlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 21:46:06. #1.11#
SON DAKİKA: TFF'nin kararı kızdırdı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement