TFF'nin kararı kızdırdı! Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor

"Cennetten bir kare" diye reklamı yapılan 250 daireli rezidans, depremde yerle bir oldu

Türkiye Futbol Federasyonu; 10, 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanması planlanan Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmalarının 17, 18, 19 ve 20 Şubat tarihlerine ertelendiğini açıklamıştı. Deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, TFF'nin 'devam' kararı vermesine tepki gösterdi.

"YÖNETİM KURULU TOPLANACAK"

Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, yönetim kurulu ile bir araya gelerek ligden çekilme kararı alacaklarını dile getirdi. Deprem felaketi sonrasında futbol oynayamayacaklarını kaydeden Ahmet Yaman, "Şu an futbolun zamanı değil. Binlerce insanımız göçük altında, aileleri yas tutuyor, haberlerini bekliyor, cenazesini gömüyor. Biz de futbol oynayacağız. Söz konusu değil böyle bir şey. Şu an net bir karar almadık ama futbol oynayamayacağız. Yönetim kurulunu topladıktan sonra ligden çekilme kararını alacağız" diye konuştu.

AHMET EYÜP VEFAT ETTİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Öte yandan Yeni Malatyaspor'da depremde yaralanan futbolcular ve antrenörler var.