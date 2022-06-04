Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Tavşanlı Linyitspor, Tunçbilek, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi - Son Dakika

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