TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi - Son Dakika
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TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi

04.06.2022 13:44
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi'nde görevli Akın Şirin yeniden seçilerek güven tazeledi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un kulüp başkanlığına, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesi'nde görevli Akın Şirin yeniden seçilerek güven tazeledi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor'un olağan kongresinde kulüp başkanlığına tek liste ile Akın Şirin seçildi.

Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi Kulüp Salonu'da düzenlenen kongreye katılan delegelerin tamamının oylarını alan Şirin, başkanlığa getirildi.

Şirin, kongre sonrası yaptığı açıklamada, kendisi ve yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarına destek verenlere teşekkür etti.

Akın Şirin başkanlığında yeni yönetimde şu isimler yer aldı: " Yasin Karaarslan, Remzi Yardımcı, Barbaros Tunçbilek, Yüksel Sarı, İlhan Meydan, Hakan Dikkaya, İsmail Dinler, İbrahim Karakaya." - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi

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Kaynak: İHA

Tavşanlı Linyitspor, Tunçbilek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TKİ Tavşanlı Linyitspor'da Akın Şirin güven tazeledi - Son Dakika

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