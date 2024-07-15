Tokat'ta Süper Vali Recep Yazıcıoğlu Anısına Yamaç Paraşütü Yarışları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tokat'ta Süper Vali Recep Yazıcıoğlu Anısına Yamaç Paraşütü Yarışları Başladı

Tokat\'ta Süper Vali Recep Yazıcıoğlu Anısına Yamaç Paraşütü Yarışları Başladı

Tokat'ta düzenlenen 'XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları', Süper Vali Recep Yazıcıoğlu anısına büyük bir coşkuyla başladı. Toplamda 110 sporcu yarışmaya katıldı ve vatandaşlar da heyecanla izledi.

15.07.2024 14:15  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Vali Recep Yazıcıoğlu anısına düzenlenen "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" Tokat'ta büyük bir coşkuyla başladı.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu adına "XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışları" başladı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun katılımlarıyla açılış programı gerçekleştirildi. 25'i yabancı olmak üzere toplamda 110 sporcu yarışmaya katıldı. 21 Temmuz'a kadar Topçam Yaylası'nda devam edecek olan yarışları vatandaşlar da heyecanla izledi. Yaylaya gelen çevre köylerden ve il merkezinden gelen vatandaşlar sporcuların heyecanına ortak oldu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Recep Yazıcıoğlu, Tokat, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat'ta Süper Vali Recep Yazıcıoğlu Anısına Yamaç Paraşütü Yarışları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:10:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Süper Vali Recep Yazıcıoğlu Anısına Yamaç Paraşütü Yarışları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement