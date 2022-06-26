Tokat'taki off-road yarışlarında aracın devrilme anı kameralara yansıdı

Tokat'ta düzenlenen off-road şenliğinde aracın devrilme anı kameralara yansıdı. Kazayı pilotlar yara almadan atlattı.

Tokat Belediyesi ve Tokat Extreme Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen off-road şenliğinin 4.'sü Topçam Mahallesi'nde yapıldı. 100'e yakın off-road aracının katıldığı yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmayı izleyebilmek için dağlık alana çıkan vatandaşlar farklı bir heyecan yaşadı. Çukurlarla dolu pisti en kısa sürede tamamlamak isteyen pilotlar süre ile yarıştı. Hızlı girdiği virajda bir arazi aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Yüreklerin ağza geldiği kazaya görevliler müdahale etti. Yan yatan araçtan pilot ve yardımcısı yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Yarışlar yağmur yağışı altında devam etti. - TOKAT