Tolgay Arslan, Melbourne City'e transfer oldu

2020'den bu yana Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın yeni rotası Avustralya oldu. Deneyimli orta saha artık Melbourne City'nin başarısı için ter dökecek.
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, Udinese'den Avustralya Ligi ekibi Melbourne City'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Tolgay Arslan'ın Türkiye macerası 2015 yılında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olduğunda başladı. Deneyimli orta saha, 2019 yılında ise Fenerbahçe'ye imza attı. Son olarak Udinese forması giyen Arslan, bu sezon 37 maça çıkarken 1 gollük katkı verdi.
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