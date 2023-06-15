Tolgay Arslan, Melbourne City'e transfer oldu - Son Dakika
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Tolgay Arslan, Melbourne City'e transfer oldu

15.06.2023 12:52

Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekibi Melbourne City'e transfer oldu. 2 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giymişti. Arslan, bu sezon Udinese formasıyla 37 maça çıkarken 1 gol atmıştı.

2020'den bu yana Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın yeni rotası Avustralya oldu. Deneyimli orta saha artık Melbourne City'nin başarısı için ter dökecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, Udinese'den Avustralya Ligi ekibi Melbourne City'e transfer oldu. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2015 YILINDA TÜRKİYE MACERASI BAŞLADI

Tolgay Arslan'ın Türkiye macerası 2015 yılında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olduğunda başladı. Deneyimli orta saha, 2019 yılında ise Fenerbahçe'ye imza attı. Son olarak Udinese forması giyen Arslan, bu sezon 37 maça çıkarken 1 gollük katkı verdi.

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Avustralya, Melbourne, Spor, Son Dakika

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