Tony Parker LDLC ASVEL'in Başantrenörü Oldu - Son Dakika
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Tony Parker LDLC ASVEL'in Başantrenörü Oldu

27.06.2026 21:12
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Tony Parker, LDLC ASVEL'in başantrenörlük görevine getirildi. Yeni bir gelişim projesi başlatacak.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ekibi LDLC ASVEL'in başantrenörü Tony Parker oldu.

Fransa temsilcisinden yapılan açıklamaya göre 2014'ten bu yana LDLC ASVEL'in başkanlığını üstlenen 44 yaşındaki basketbol adamı, başantrenörlük görevine getirildi.

Tony Parker, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu efsanevi kulüpte bu sorumluluğu üstlenmekten büyük gurur duyuyorum. Her gün sahaya çıkmak, maçların heyecanını yeniden yaşamak ve takımın gelişimine katkıda bulunmak bana ilham veren zorluklardır. Basketbola olan tutkum her zamanki gibi güçlü. Ekibimle birlikte bir gelecek inşa etmek ve kazanma kültürü oluşturmak için çalışacağız. Bu, yeni bir sayfanın başlangıcı ve uzun vadede inşa etmeyi planladığımız büyük bir gelişim projesinin ilk adımıdır." ifadelerini kullandı.

Tony Parker, basketbolculuk kariyerinde San Antonio Spurs ile 4 kez Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonluğu yaşadı. Kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok bireysel ödülün sahibi olan Parker, Fransa ile 2013 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

LDLC ASVEL, 44 yaşındaki basketbol adamının başkan olduğu dönemde 4 Fransa Ligi, 2 Fransa Kupası ve 1 Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Geçen sezon Fransa Basketbol Ligi'nde play-off aşamasına çeyrek finalde veda eden LDLC ASVEL, EuroLeague'de ise 20. ve son sırada yer aldı.

Parker, İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fransa'nın da başantrenörlüğünü üstlenecek.

Kaynak: AA

Tony Parker, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tony Parker LDLC ASVEL'in Başantrenörü Oldu - Son Dakika

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