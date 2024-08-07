TORC Şampiyonasının Üçüncü Etabı Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

Spor

Türkiye Onroad Şampiyonasının (TORC) üçüncü etabı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 sporcu, TORC 2024 yarışlarının üçüncü ayağı için Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsü'ndeki yarış pistinde bir araya geldi.

TORC yarışlarının 10 yıldır organizatörlüğünü yapan Halit Körpe, AA muhabirine, genellikle İzmir, İstanbul, Ankara ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inden yarışçıların organizasyona katıldığını söyledi.

Yarışlarda üç kategorinin bulunduğunu aktaran Körpe, "RC pistinde benzinli ve elektrikli araçlar yarışıyor. Burada yarışan arkadaşlarımız bu işi çok uzun zamandır yapıyor. Her yıl aramıza yeni arkadaşlarımız da katılıyor. TORC yarışları 5 ayaktan oluşuyor." diye konuştu.

RC yarış tutkunu Evren Yıldırım da 15 yaşından beri hobi olarak yarışlarla ilgilendiğini dile getirdi.

Yarışların sonunda dereceye girenlere plaket verildi.