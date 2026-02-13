Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber - Son Dakika
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

13.02.2026 18:38
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, dev maçın hazırlıklarını tamamladı.

SON İDMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Karadeniz ekibi, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

ZUBKOV'DAN KÖTÜ HABER

Trabzonspor'da gözler sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti. Ukraynalı oyuncudan bordo-mavililere kötü haber geldi. Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun, zorlu mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    oynasada farketmez FENERBAHÇE hertürlü kazanacak ALLAH ın izniyle. 45 15 Yanıtla
    Faruk Demiroğlu Faruk Demiroğlu:
    Trabzon sahadan silecek fenerbahçenizi 7 21
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    niye kahır olalım ki 11 1 Yanıtla
  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    haber başlığına bak.. adam öldü sandım 10 1 Yanıtla
  • melik yaşar melik yaşar:
    çok mu üzüldünüz 5 1 Yanıtla
  • Abdullah Kocayılmaz Abdullah Kocayılmaz:
    bizde inandık ehehe 3 0 Yanıtla
