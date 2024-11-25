Trabzonspor, Adana Demirspor\'u 5-0 Yenerek Morallendi

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Kaybedilen maçların ardından herkesin üzgün olduğunun farkında olduklarını belirten Şenol Güneş, "Kaybettiğimiz maçtan sonra bir kriz dönemi geçirmiş olduk. Üst üste maçların kaybedilmesi; başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maçı kazanmak önemliydi bizim için. Ama tabi rakibin de sorunları vardı. Genç bir takıma, dirençli, koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak onların direncini biraz sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamıyla hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibariyle diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işler yaptık. Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz hem yönetim, başkan, oyuncular hepsi mutluydu personel de dahil. Demek ki kazanmak çok önemli; unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum. Mutlu olmak için genç arkadaşlarımızın elinden gelen gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak hücuma giderken sabırlı oynamış bunlar önemliydi ama yine tabi eksiklerimiz var. Bu da futbol hatalar oyunu" dedi.

'ÇOK GERİDE KALDIK, KAZANARAK GİTMEK DURUMUNDAYIZ'

Ligde çok geride kaldıklarını, kazanarak ilerlemek durumunda olduklarını kaydeden Güneş, "Bugün itibariyle sadece şuna dikkat etmek lazım. Çünkü bu maç bitti. Alanya maçı var. Alanya daha farklı oynuyor, iyi oynadı Samsun maçında. Aslında Adana Demirspor da Kasımpaşa ve Kayseri maçlarında berabere kaldı. Çok dirençliydi, direnci kırılmadığı için de oyunu taşıdı. Hatta sonda da berabere kalabilirdi. Bu her takım için geçerli. Yine de ona motive olmak durumundayız. Çünkü kaybettiklerimizi geri getiremeyiz, çok geride kaldık, kazanarak gitmek durumundayız. İyi bir tarafı, oynayan arkadaşlarımızın hepsi oyun disiplini içinde yüzde yüzlerini vermeye çalıştılar. Mutluyuz onda. Bir de şuna bakmak lazım, takımın kazanmış olması anormal övgüyü getirmemesi lazım. Demin de başkana sordum, 'Muhammed Cham gol kaçırdığı zamanlar, neden oldu' deniyordu. Şimdi 3 gol attı 2 asist yaptı bu sefer 'en iyi oyuncu' der hemen pazarlarız onu. Bir bakarız başka yere getirir. Böyle de ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani yıkmamak lazım. Ama sorunu da çözümü de bilmek lazım" diye konuştu.

DAMLA: ERKEN GOL MAALESEF DİRENCİMİZİ KIRDI

Kırılgan bir takım olduklarını belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Serkan Damla, "Aslında oyuna başlamadan önce her şeyi planlamıştık ama maalesef genç, tecrübesiz ve kırılgan bir takım olduğumuz için erken yediğimiz gol maalesef direncimizi kırdı. Erken golü yedikten sonra biraz reaksiyon gösterebildik. İlk yarıya baktığımızda aslında pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarıda tekrar oyunun başlangıcında şanssız bir gol yedik. Onu da yiyince tabi genç ve tecrübesiz bir takım direnicimiz çabuk kırılınca oyun konsantrasyonu ve motivasyonu kaybettik maalesef. Bundan önceki maçlarda gösterdiğimiz mücadeleyi, isteği, arzuyu rakibe yakın oynamayı, temaslı oynamayı, topa sahip olmayı maalesef bu maçta çok gerçekleştiremedik" şeklinde konuştu.

'TAKIMIN DİRENCİ KOPUNCA ONLARA ŞANS VERDİK'

Sahada oyuncuların gösterdiği mücadelenin asla kendilerine yakışmadığını ifade ederek camiadan özür dileyen Damla, "Kulübümüzde zaten 7 tane altyapıdan oyuncu kardeşlerimiz vardı. Takımın da direnci kopunca onlara şans verdik. Genç ve gelişime açık oyuncularımız var. Ama tabi ki bugünkü sahada gösterdiğimiz mücadele asla bize yakışmadı. Taraftarlarımızdan ve bütün Adana Demirspor camiasından özür diliyoruz. Bundan önce sahada gösterdiğimiz duruşu, mücadeleyi, isteği, arzuyu maalesef gösteremedik. Bunları unutup bir an önce toparlanmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.