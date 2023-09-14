Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig maçında Trabzonspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş şifresiz mi?
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1'den canlı maç izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Trabzonspor-Beşiktaş Maçı, 17 Eylül Pazar günü oynanacak.
Trabzonspor-Beşiktaş Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Trabzonspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.
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