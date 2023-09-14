Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? - Son Dakika

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?
Son Güncelleme: 14.09.2023 20:47

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1'den canlı maç izlenebilecek. Maç 17 Eylül Pazar günü saat 20:00'de Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig maçında Trabzonspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş şifresiz mi?

RABZONSPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA ?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1'den canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞFREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Beşiktaş Maçı, 17 Eylül Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş Maçı, saat 20:00 başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor, Beşiktaş, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? - Son Dakika
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