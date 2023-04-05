Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrılması sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor.
61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın favori aday konumunda. Bordo-mavililerde Montella ve Çağdaş Atan'ın isimleri de gündeme geldi ancak bu hocaların takımlarının olması nedeniyle transferlerine düşük ihtimal veriliyor.
Trabzonspor'un kısa süre içerisinde Sergen Yalçın ile masaya oturması beklenirken, deneyimli hocanın maaşı düşündürüyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un başına sürpriz isim! Sergen Yalçın ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika