Trabzonspor'un başına sürpriz isim! Sergen Yalçın ile görüşmelere başlanacak

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Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrılması sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor.

SERGEN YALÇIN FAVORİ

61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın favori aday konumunda. Bordo-mavililerde Montella ve Çağdaş Atan'ın isimleri de gündeme geldi ancak bu hocaların takımlarının olması nedeniyle transferlerine düşük ihtimal veriliyor.

MAAŞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor'un kısa süre içerisinde Sergen Yalçın ile masaya oturması beklenirken, deneyimli hocanın maaşı düşündürüyor.