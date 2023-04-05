Trabzonspor'un başına sürpriz isim! Sergen Yalçın ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika
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Trabzonspor'un başına sürpriz isim! Sergen Yalçın ile görüşmelere başlanacak

05.04.2023 15:10

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ardından Orhan Ak'ın da görevinden istifa etmesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Bordo-mavililerin, Beşiktaş'tan sonra hiçbir takımın başına geçmeyen Sergen Yalçın ile kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor. Son dönemde Yalçın'ın adı, Fenerbahçe ile anılıyordu.

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrılması sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor.

SERGEN YALÇIN FAVORİ

61 Saat'te yer alan habere göre, Trabzonspor'da teknik direktörlük için Sergen Yalçın favori aday konumunda. Bordo-mavililerde Montella ve Çağdaş Atan'ın isimleri de gündeme geldi ancak bu hocaların takımlarının olması nedeniyle transferlerine düşük ihtimal veriliyor.

MAAŞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonspor'un kısa süre içerisinde Sergen Yalçın ile masaya oturması beklenirken, deneyimli hocanın maaşı düşündürüyor.

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Sergen Yalçın, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un başına sürpriz isim! Sergen Yalçın ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un başına sürpriz isim! Sergen Yalçın ile görüşmelere başlanacak - Son Dakika
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