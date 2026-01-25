Trabzonspor, Daniel Karlsbakk\'ı Türkiye\'ye getiriyor

Zirve yarışını sürdüren Süper Lig devi Trabzonspor, bir transferini daha kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

KARLSBAKK İLE ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg forması giyen 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, yabancı kontenjanını boşalttığı anda Norveçli forveti kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Anlaşmaya varılan Daniel Karlsbakk'ın transferi için resmi yazışmalar da dahil tüm işlemlerin tamamlandığı ve oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Bu doğrultuda 22 yaşındaki golcü oyuncunun hafta içinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sarpsborg forması altında geride kalan sezonda 41 kez sahaya çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda 21 gol attı ve 3 asist yaptı.