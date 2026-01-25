Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Trabzonspor, Daniel Karlsbakk\'ı Türkiye\'ye getiriyor
25.01.2026 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Sarpsborg'dan 22 yaşındaki golcü oyuncu Daniel Karlsbakk ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, yabancı kontenjanını boşalttığı anda Norveçli forveti kadrosuna katacak. Oyuncunun hafta içinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

Zirve yarışını sürdüren Süper Lig devi Trabzonspor, bir transferini daha kısa süre içerisinde sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

KARLSBAKK İLE ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg forması giyen 22 yaşındaki Daniel Karlsbakk ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililer, yabancı kontenjanını boşalttığı anda Norveçli forveti kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Anlaşmaya varılan Daniel Karlsbakk'ın transferi için resmi yazışmalar da dahil tüm işlemlerin tamamlandığı ve oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi. Bu doğrultuda 22 yaşındaki golcü oyuncunun hafta içinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sarpsborg forması altında geride kalan sezonda 41 kez sahaya çıkan golcü oyuncu, bu maçlarda 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:57:34. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.