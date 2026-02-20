Trabzonspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
Rondo ile devam eden antrenman, taktik oyunla sona erdi.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
