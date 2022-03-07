Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

07.03.2022 18:17

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın satışa sunulan biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın satışa sunulan biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili kulübün maç biletlerinin satışa sunulduğunu açıklamasından kısa süre sonra 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki bilet satış gişesine gelen bordo-mavili taraftarlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya'nın Frankfurt kentinden karşılaşma için Trabzon'a gelen Mücahit Alp Bulut, AA muhabirine, Göztepe maçında rahat şekilde 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Taraftar olarak şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Bulut, "Maç için bu hafta erken geldik ve yeneceğiz inşallah. Bu sene Allah'ın izniyle Trabzonspor şampiyon. Önceki maça gittik, Fenerbahçe maçına deplasmanda olduğu için gidemedik. Bundan sonra şampiyonluğun kutlanacağı maça gelmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yine Almanya'dan gelen Oğulcan Erbaşaran ise maça girebilmek için gerekli işlemleri yaptıklarını belirterek, "Bu sene yüzde 100 şampiyonuz. Bu işin artık geri dönüşü yok. Kalan maçlara da geleceğim." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü, Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma için bilet fiyatlarını VIP Platinum 750, VIP Gold 600, VIP Silver 400, batı 150, fırtına 65 ve kale arkası 50 lira olarak belirledi.

Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor-Göztepe maçının biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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