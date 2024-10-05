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Trabzonspor - Hatayspor Maç Sonuçları

Trabzonspor - Hatayspor Maç Sonuçları

Trabzonspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler, oyun performanslarını eleştirdi.

05.10.2024 23:19
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Trabzonspor maçının ardından

Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN, - SÜPER Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın kendileri açısından iyi geçtiğini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik. Bayağı net pozisyonlarımız vardı. Maalesef son paslarımızı değerlendiremedik. Bir tek bu maç değil, Bodrum FK maçı da öyleydi. Alanya maçı da öyleydi. Maalesef çok kaçırıyoruz. Pozisyon yakalıyoruz ama atamıyoruz. Bugün de aynısı oldu. Ama tabii karşımızda Trabzonspor takımı vardı. Bugün 3 puanı da kazanabilirdik rahatça. Yeter ki o pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde mücadele ettiler. 2 hafta oldu biz geleli. Tekrar bir milli maç arası bizim için bir avantaj. O zamanı da çok iyi şekilde değerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. Olursa da zaten iyi bir yere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: OYUNUMUZ TATMİN EDİCİ DEĞİL

Oynadıkları oyunun tatmin edici olmadığını kaydeden Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Kazanmak için sahaya çıktığımız maçta maalesef iki puan kaybettik. Oyun başında dengeli ve oyuna kontrol eden takımdık. Taç diye düşündüğümüz pozisyonun devamında gol yedik. Buna benzer pozisyonlar verdik. İleride basit top kayıpları ve arkasından rakip kontratağa çıktığı zaman defansımızda tehlikeli ataklar oldu. Ama bizim de vardı. Rakibin de vardı. Daha iyi oynamalıydık. Tespitler yaptık, yapıyoruz ama oyunumuz seri olarak daha yukarı çıkmalı. Oyuncuların yeteneklerinin olduğuna inanıyorum. Ama kırılganlıkları oyunu tamamen koparabiliyor. Oyun disiplininden kopmalar, bireysel oynamalar. ve o kopmaların da bize yararı olmadığını düşünüyorum. Hücuma giderken driplingle gidip veya basit top kaybından sonra, bizim alana gelen pozisyonların sayısı çok fazla. Kenar ortalarda, mesela hücumda ilk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık veya arkadaşımızı göremedik. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun, tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Puan da önemli ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk. Oyun başında yavaş da oynasak, oyun anlayışımız gitgide dönüştürmek bizim gibi takımlara, oyunculara eksik kalıyor. Üzgünüz. Çünkü çok sabırsız bir şekilde kazanılması gereken maçları istiyoruz. Bugün de öyleydi. Deplasmanda kazanamayan, son dönemlerde baktığımız zaman, bir tek galibiyeti olan bir takım olarak kalitemizi, isteğimizi, her şeyimizi tartışırız. Ama çok daha çalışmaya ihtiyaç olan bir dönemdeyiz. Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Çünkü kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben yine hala da oyunculara inanıyorum. Yanlışları kabul etmek ve ettirmek durumundayız. Hepimiz için yanlış yapan, eksik yapan olsa değişiklik olur ama bu oyuncular da bu oyundan daha iyi oynayacağını biliyor. Onu da bekliyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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