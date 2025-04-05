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Trabzonspor İstanbul'a Gitti

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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti.

05.04.2025 17:15
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- Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

TRABZON - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililer, bu müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve Türk Hava Yollarına özel uçak ile İstanbul'a hareket etti. Karadeniz ekibinde kafilesinde 23 futbolcu yer aldı. Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlık yaşayarak sedyeyle sahayı terk eden genç kaleci Onuralp Çevikkan da koltuk değnekleriyle İstanbul'a gitti.

Trabzonspor'da, Fenerbahçe maçının kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

" Uğurcan Çakır, Taha Tepe, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli, John Lundstram, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan."

Kaynak: İHA

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