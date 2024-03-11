Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe maçında hakem kararı istemiyor

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemediklerini bildirdi.
Saral, hafta sonu Papara Park'ta Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
"Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil." ifadesini kullanan Saral, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
Saral, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak 'Şapkadan tavşan çıkartma.' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, Merkez Hakem Kurulunu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'Şampiyon olacağım.' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar."
Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunan Saral, şöyle devam etti:
"Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon birçok maçını 'Şapkadan çıkartılan tavşan.' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'Hakem hatası istemiyoruz.' çağrısı aslında 'Bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin.' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsın. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır."
Taner Saral, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:
"Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir."
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