Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un oyuncusu Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Ağaoğlu'nun, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve sezona adı verilen Çalık'ın ailesiyle bir araya geldiği belirtti.

Açıklamada, Konya'da gerçekleşen ziyarette Ağaoğlu'nun yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve yöneticileri ile Çalık'ın annesi Nurhan, babası Ali ve kardeşi Emir Çalık'ın da yer aldığı ifade edildi.

Ağaoğlu'nun Çalık ailesine taziye dileklerinde bulunduktan sonra minyatür şampiyonluk kupası, Trabzonsporlu oyuncuların imzaladığı şampiyonluk forması ve şampiyonluk madalyalarından birini aileye hediye ettiği kaydedildi.