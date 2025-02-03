Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. FC Shakhtar Donetsk'ten yapılan transferin detayları ve imza töreni hakkında bilgi verildi.

03.02.2025 20:00  Güncelleme: 20:01
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TRABZONSPOR, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor Kulübü, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Oleksandr Zubkov'un Kulübümüze kesin transferi konusunda, FC Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Shakhtar Donetsk'e sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonu ikinci yarısında 725.000.-EUR, sonraki sezonların her birinde 1.450.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzonspor Kulübü, 4,5 yıllık anlaşma sağladığı Oleksandr Zubkov için imza töreni düzenledi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Oleksandr Zubkov için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da katıldı. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Ara transfer döneminde kariyerli ve kaliteli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Scout ekibimizin olumlu raporu ve hocamızın onayı sonrasında Zubkov ile sözleşme imzalıyoruz. Bu transferin gerçekleşmesinde Zubkov'un burada oynama arzusunun büyük rol oynadığını belirtmek isteriz. Kendisine bu tutumu için teşekkür ediyoruz. Başarılı kariyerine Trabzonspor'da da aynı şekilde devam edeceğine ve büyük camiamızın hedeflerine katkı sağlayarak iyi bir sezon geçireceğine olan inancımız tam" dedi.

ZUBKOV: EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM

Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov ise Trabzonspor Kulübü'nün bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu transferde emeği geçen ve bu transfer için çaba sarf eden herkese teşekkür ederim. Bu harika kulübün bir parçası olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor için sahaya çıkmak ve bu muhteşem taraftar için mücadele etmek benim için büyük bir onur. Şunun sözünü veriyorum; En iyisini yapmaya çalışmayacağım, en iyisini yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan yeni transfer Oleksandr Zubkov'un 22 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile 4,5 Yıllık Anlaşma Sağladı - Son Dakika

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