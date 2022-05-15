Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı - Son Dakika
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Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı

15.05.2022 13:51

Kadıköy'e gelen Fenerbahçelileri taşıyan otobüs, benzin istasyonunda Trabzonsporlu taraftarlar tarafından basıldı. Otobüsün içine yangın söndürme tüpü sıkıldı. Otobüste, içinde çocukların da bulunduğu yolcular büyük korku yaşadı. O anlar otobüs içinden ve dışından görüntülendi.

TFF'nin Trabzonspor'un Altay maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'na vermesi ve Fenerbahçe'nin maçıyla aynı gün oynatması oldukça tepki çekerken, kamuoyu taraftarından eleştirilmişti. Bugün ortaya çıkan görüntüler adeta eleştirilerin yerinde olduğunu ortaya koydu.

Trabzonspor taraftarı çoluk çocuk dinlemedi! Fenerbahçelilerin olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktılar

YANGIN TÜPÜ SIKTILAR

İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe-Karagümrük ve Trabzonspor-Altay maçlarını izlemek için yola çıkan iki takım taraftarı arasında bir benzin istasyonunda tartışma çıktı. Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçelilerin ve çocukların da bulunduğu otobüsün içine "Bize her yer Trabzon" diyerek yangın tüpü sıktı.

Trabzonspor taraftarı çoluk çocuk dinlemedi! Fenerbahçelilerin olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktılar

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası otobüste bulunanların nefes almakta güçlü çektiği görülürken, çocuklar da ağladı. Olaylar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve Fenerbahçe, taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın bugün stadımızda oynayacağı Fatih Karagümrük maçını izlemek için Edremit'ten yola çıkan Fenerbahçe taraftarını taşıyan Edremit Derneğimizin otobüsüne, Osmangazi Köprüsü'nde Trabzonspor formalı kişiler tarafından bıçaklı, sopalı bir saldırı gerçekleşmiştir.

Trabzonspor taraftarı çoluk çocuk dinlemedi! Fenerbahçelilerin olduğu otobüsün içine yangın tüpü sıktılar

"TARAFTAR GÖRÜNÜMLÜ SALDIRGANLAR"

Otobüste bulunan, bu saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçerisinde kadın ve çocuk taraftarlarımızı da taşıyan otobüsün camlarını kıran, otobüsün içine kadar girerek yangın tüpü sıkan taraftar görünümlü saldırganları kınıyor; gereken cezayı almaları için Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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