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Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Son Dakika

Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

10.01.2022 16:12
Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, dün kente getirdiği Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı - Son Dakika
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