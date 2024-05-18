Trabzonspor'un ilk golünü atan Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor'un ilk golünü atan Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor\'un ilk golünü atan Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk, hayatını kaybettikten sonra düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Türk'ün cenazesi İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Türk'ün ailesi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonsporlu yöneticiler, eski futbolcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Osman Türk, 1966 yılında Trabzonspor'da forma giyerek kulübün ilk resmi golünü atmış ve 6 sezon boyunca Trabzonspor Kulübü'nde oynamıştı.

18.05.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden 77 yaşındaki Türk'ün cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Türk'ün ailesi ile Trabzon Büşükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzonsporlu yöneticiler ve eski futbolcular ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan isim olan Osman Türk, 1966 yılında kırmızı-beyaz Trabzonspor'da ilk kez forma giymiş, daha sonra ise 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nde 6 sezon boyunca oynamıştı.

Kaynak: AA

Gençlik ve Spor Bakanı, Ahmet Metin Genç, Faruk Nafiz, Trabzonspor, Ahmet Kaya, Ömer Ayar, Ortahisar, Trabzon, MHP, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor'un ilk golünü atan Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:59:44. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un ilk golünü atan Osman Türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement