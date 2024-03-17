Trendyol 1. Lig\'de 27. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.
Haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 6 puan önünde giren ve 27. haftada Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkardı.
Sonuçlar
1. Lig'de 27. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0
Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-3
Ahlatcı Çorum FK- Manisa FK: 4-3
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Erzurumspor FK-Tuzlaspor: 1-0
Ümraniyespor- Adanaspor: 2-0
Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-6
Sakaryaspor-Altay: 2-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|27
|21
|1
|5
|64
|23
|41
|64
|2.GÖZTEPE
|27
|17
|5
|5
|45
|15
|30
|56
|3.SAKARYASPOR
|27
|13
|8
|6
|41
|28
|13
|47
|4.AHLATCI ÇORUM FK
|27
|13
|6
|8
|44
|28
|16
|45
|5.KOCAELİSPOR
|27
|13
|6
|8
|39
|31
|8
|45
|6.BODRUM FK
|27
|12
|8
|7
|35
|19
|16
|44
|7.BOLUSPOR
|27
|12
|7
|8
|26
|28
|-2
|43
|8.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|27
|11
|8
|8
|37
|24
|13
|41
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|10
|10
|7
|31
|26
|5
|40
|10.ERZURUMSPOR FK
|27
|10
|10
|7
|26
|21
|5
|37
|11.ÜMRANİYESPOR
|27
|9
|6
|12
|32
|39
|-7
|33
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|8
|8
|11
|24
|33
|-9
|32
|13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|27
|7
|10
|10
|33
|33
|0
|31
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|27
|6
|9
|12
|23
|30
|-7
|27
|15.TUZLASPOR
|27
|7
|6
|14
|26
|43
|-17
|27
|16.ADANASPOR
|27
|8
|3
|16
|21
|40
|-19
|27
|17.ALTAY
|27
|5
|3
|19
|12
|55
|-43
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|27
|2
|4
|21
|12
|55
|-43
|7
28. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta programı şöyle:
2 Nisan Salı:
14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)
17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
3 Nisan Çarşamba:
14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 27. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, ikinci devrede yaşanan kırılmanın takımı olumsuz etkilediğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise galibiyetin önemine vurgu yaptı.
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