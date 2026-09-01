Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, Senegalli forvet Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da transfer çalışmaları sürerken bir ayrılık daha yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip, Senegalli forvet Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Sivasspor'da ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Aliou Badji ile karşılıklı anlaşma sağlayarak sözleşmesini sonlandırdı.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aliou Badji ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.