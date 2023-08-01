Trendyol Süper Lig İlk İki Haftanın Programı Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig İlk İki Haftanın Programı Belli Oldu

01.08.2023 19:19

Trendyol Süper Lig'de heyecanlı bir sezon başlıyor. İlk hafta Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak olan ligde, ikinci hafta maçları da belli oldu. İşte Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftasının programı...

Büyük heyecana sahne olacak Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu. Zorlu sezon 11 Ağustos'ta Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı;

  • 11 Ağustos Cuma 21.00
  • Trabzonspor-Antalyaspor
  • 12 Ağustos Cumartesi 19.15
  • Kasımpaşa-Ankaragücü
  • Konyaspor-İstanbulspor
  • 12 Ağustos Cumartesi 21.45
  • Pendikspor-Hatayspor
  • Kayserispor-Galatasaray
  • 13 Ağustos Pazar 19.15
  • Sivasspor-Samsunspor
  • 13 Ağustos Pazar 21.45
  • Adana Demirspor-Rizespor
  • Fenerbahçe- Gaziantep FK
  • 14 Ağustos Pazartesi 21.00
  • Alanyaspor-Başakşehir
  • Karagümrük-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı;

  • 18 Ağustos Cuma 21.00
  • İstanbulspor-Kayserispor
  • Antalyaspor-Konyaspor
  • 19 Ağustos Cumartesi 19.15
  • Rizespor-Alanyaspor
  • 19 Ağustos Cumartesi 21.45
  • Hatayspor-Kasımpaşa
  • Galatasaray-Trabzonspor
  • 20 Ağustos Pazar 19.15
  • Başakşehir-Karagümrük
  • 20 Ağustos Pazar 21.45
  • Gaziantep FK-Sivasspor
  • Beşiktaş-Pendikspor
  • 21 Ağustos Pazartesi 21.00
  • Ankaragücü-Adana Demirspor
  • Samsunspor-Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig İlk İki Haftanın Programı Belli Oldu - Son Dakika
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