Trendyol Süper Lig İlk İki Haftanın Programı Belli Oldu

Büyük heyecana sahne olacak Trendyol Süper Lig'de ilk iki haftanın programı belli oldu. Zorlu sezon 11 Ağustos'ta Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın programı;

11 Ağustos Cuma 21.00

Trabzonspor-Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi 19.15

Kasımpaşa-Ankaragücü

Konyaspor-İstanbulspor

12 Ağustos Cumartesi 21.45

Pendikspor-Hatayspor

Kayserispor-Galatasaray

13 Ağustos Pazar 19.15

Sivasspor-Samsunspor

13 Ağustos Pazar 21.45

Adana Demirspor-Rizespor

Fenerbahçe- Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi 21.00

Alanyaspor-Başakşehir

Karagümrük-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı;