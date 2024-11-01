Trendyol Süper Lig Maçına Hazır

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL