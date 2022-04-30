Triatlonda Avrupa'da madalya hedefi - Son Dakika

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, üç yıl içerisinde Avrupa'da madalya kazanacak sporculara sahip olacaklarına inandıklarını söyledi.

Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin triatlonda çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan ülke haline geldiğini ifade etti.

Yüzme, bisiklet ve koşuyu birleştiren triatlona ilginin arttığını vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda inanılmaz bir gelişim katettik. Avrupa Triatlon Birliği bu sene üç ödülle bu gelişimi açıkçası taçlandırdı. 6 Mart'ta İspanya'da yapılan gala gecesinde TTF olarak 3 ödül aldık. Geçen sene yaptığımız Alanya Triatlon Yarışları, en iyi organizasyon seçildi. Gençlerde, 27'nci sıradan 11'nci sıraya yükseldik ve en iyi gelişen genç sporculara sahip federasyon ödülünü aldık. Son olarak da geçen senenin en hızlı gelişen federasyonu ödülüne layık görüldük. Çalışmalarımızın uluslararası arenada görünüyor olması bizi mutlu etti. Triatlonla ilgili Türkiye'de çok ciddi bir gelişim var. "

"Bu sene bölgesel liglere başlıyoruz"

Bayram Yalçınkaya, başarıların hedeflerin yükseltilmesine vesile olduğunu dile getirerek, "2024, 2028 ve 2032 yılları için ayrı ayrı projelerimiz var. Bu sene bölgesel liglere başlıyoruz. 14 ayrı bölge belirledik. Amacımız, birbirine 250 kilometre yakınlıktaki illeri bölge yapıp, insanların saatlerce uzağa bisiklet taşıması veya saatlerce yol katederek yarışlara katılması yerine kendi iline yakın bölgelerdeki yarışlara ulaşarak Türkiye finallerine gelmesini sağlayıp, bu sporu biraz daha geliştirmek." diye konuştu.

Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Birliği tarafından 16-17 Nisan'da Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışlarının çok sayıda ülkenin yöneticileri tarafından beğenildiğini de dile getirdi.

Cumhuriyetin 100. yılına özel tarihi organizasyonlar düzenlenecek

TTF Başkanı Yalçınkaya, Türkiye'nin gelecek yıllarda en iyi organizasyonlara ev sahipliği yapacağına inandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Organizasyonlarda artık Avrupa'da ve dünyada gerçekten saygı duyulur bir noktaya geldik. Bu sene uluslararası organizasyonların ikincisini Alanya'da gerçekleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıyla ilgili çok büyük hedeflerimiz var. İstanbul'da, tarihte ilk kez Asya ve Avrupa Şampiyonası'nı kıtalararası geçiş olduğu için birlikte yapmayı düşünüyoruz ve 4 bine yakın bir sporcu bekliyoruz. Challenge için Türkiye haklarını federasyon olarak aldık. Challenge Türkiye'yi 100. yılımızda Gelibolu'da ilan edeceğiz. Balıkesir ve Mersin, başka yarışlar ve Avrupa Şampiyonası yapmak istediğimiz farklı destinasyonlar. Seneye ülkemizin 100. yılı olduğu için Avrupa Triatlon Birliği ve Dünya Triatlon Federasyonu'na önemli bir yıl olduğunu belirttik. Önümüzdeki yıl çok ciddi organizasyonlarımız olacak."

Hedef 10 bin lisanslı sporcu

Sporcuların gelişimine değinen Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Üç yıl içerisinde Avrupa'da madalya gören sporculara sahip olacağımıza canıgönülden inanıyoruz. Gençler bugünlerde bizi gururlandıran bir performans sergiliyorlar. Her gün üstüne koyarak ilerliyoruz. Bölgesel ligler ve Triatlon Okulu Projesi ile lisanslı sporcu sayımızı 2 yıl içerisinde 10 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Son iki yılda 1800'lerden şu anda 4 bin 800'lere ulaştık ama bölgesel liglerle 10 ligin üzerine çıktığımız anda 10 binlerin çok çok üstünde rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz."