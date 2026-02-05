Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
05.02.2026 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, bu akşam Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaeli spor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele esnasında tribünlerden düşen taraftardan acı haber geldi.

MAÇ SIRASINDA BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Kocaelispor, Beşiktaş ile oynarken maçın ikinci yarısında üzücü bir kaza yaşandı. Kocaelisporlu taraftar Harda Kaçmaz, tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen Kaçmaz'ı gören saha görevlileri hemen müdahale etti. Stadyumda hazır bulunan sağlık personelleri, kalbi duran Kaçmaz'a kalp masajı yaptı. Yeniden hayata döndürülen Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir kez daha kalbi duran Harda Kaçmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

HARDA KAÇMAZ HAYATINI KAYBETTİ

Kocaelispor,Harda Kaçmaz'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…" ifadelerine yer verildi.

Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak Kocaelispor'a başsağlığı diledi ve 'Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    Vakit saat geldiği zaman bir bahaneye bakar Allah rahmet eylesin geride kalanlara sabır versin 51 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla Cihan Kışla:
    Beşiktaş lı olarak Allah'ım rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 34 1 Yanıtla
  • rıdvan kocabıyık rıdvan kocabıyık:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun hepimizin başı sağ olsun 30 1 Yanıtla
  • Celal Özdemir Celal Özdemir:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah. 23 0 Yanıtla
  • Metin MODALI Metin MODALI:
    Çok acı ?? 21 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

23:36
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
23:15
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama
Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
22:40
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
22:33
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
Lise öğrencisini döverek hastanelik eden 4 kişi tutuklandı
22:22
İran, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu
21:44
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 23:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.