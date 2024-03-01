TSİİS Spor Medya Ödülleri ile Medya Kurumları ve Gazetecilere Ödüller Verilecek

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Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası (TSİİS) tarafından düzenlenecek Spor Medya Ödülleri ile medya kurumları ve gazetecilere ödüller verilecek.

TSİİS tarafından hayata geçirilen TSİİS Spor Medya Ödülleri 2024, 6 Mart'ta gerçekleştirilecek. Spor sektörünü buluşturması beklenen özel gecede, alanlarında başarılı medya kurumlarına ve gazetecilere ödülleri takdim edilecek.

Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Güler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası olarak ülkemizde sporun yaygınlaşması, spor kültürünün geniş kitlelere ulaşması, olimpik bilincin artması, Fair-Play'in bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve en önemlisi sporun katma değer üreten bir endüstri haline gelmesinde büyük katkısı ve payı bulunan spor medyasının hizmetlerine bir teşekkür vesilesi olması amacıyla bu organizasyonu başlatmış bulunuyoruz" dedi.

"Seçim yaparken kılı kırk yardık"

Organizasyonun hazırlık sürecinde çok titiz davrandıklarını vurgulayan Güler, "İki temel ilkemiz var. Birincisi, ödüllerin bütün spor medyasını kapsayan, tarafsız ve adil yöntemlerle belirlenmesi. Bu yüzden her biri kendi alanında yetkin, uzman isimlerden oluşan bir jüri heyeti oluşturduk ve kriterleri belirlerken kılı kırk yarıyoruz. İkincisi, spor medyasının emekçilerini onore ederken, spor gazeteciliğine büyük hizmetleri olmuş duayenlere bir saygı duruşu ve aynı zamanda bu mesleğe yeni başlayan genç gazetecilere de bir teşvik unsuru olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL