Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Spor

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, ilk hakkında 14,29 metrelik atlayış yaptı. İkinci hakkında 14,57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Tuğba, Paris 2024 biletini de aldı.

Dördüncü hakkında 14,85 metreyle Avrupa'da bu yılın en iyi derecesini tekrarlayan İspanyol Ana Peleteiro, altın madalya kazandı.

Tuğba Danışmaz 14,57 metreyle gümüş, Fransız Ilionis Guillaume ise 14,43 metreyle bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyon tarihinde üç adım atlamada milli atlet Ruhi Sarıalp ile 1950 yılında Brüksel'de bronz madalya elde etmişti.

Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanmıştı.