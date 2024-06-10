Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Danışmaz ayrıca Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. İspanyol Ana Peleteiro altın madalya, Fransız Ilionis Guillaume ise bronz madalya kazandı. Türkiye, üç adım atlamada 1950 yılından bu yana ilk kez madalya elde etti.

10.06.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'da düzenlenen 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcu Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya kazandı. Tuğba Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu.

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, ilk hakkında 14,29 metrelik atlayış yaptı. İkinci hakkında 14,57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Tuğba, Paris 2024 biletini de aldı.

Dördüncü hakkında 14,85 metreyle Avrupa'da bu yılın en iyi derecesini tekrarlayan İspanyol Ana Peleteiro, altın madalya kazandı.

Tuğba Danışmaz 14,57 metreyle gümüş, Fransız Ilionis Guillaume ise 14,43 metreyle bronz madalya aldı.

Türkiye, organizasyon tarihinde üç adım atlamada milli atlet Ruhi Sarıalp ile 1950 yılında Brüksel'de bronz madalya elde etmişti.

Tuğba Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

Tuğba Danışmaz, Türkiye, İtalya, Paris, Gümüş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: Tuğba Danışmaz, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement