Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil

SERHAN TÜRK/ GRAZ-AVUSTURYA,- Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, "Hocamız, ekibi gece gündüz çalışıp son noktaya kadar getirilen oyuncular arasında en doğrusunu seçmek istiyorlar. Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil" dedi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'daki ikinci etap kampıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte başkanvekili Erden Timur, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaptıkları tüm transferlerin ilk 11'e yerleştiğine dikkat çeken Erden Timur, "Kamp döneminin enerjisi yüksek, oyuncuların keyfi yerinde. Geçen sezon zor zamanlar yaşayan eski oyuncularımızın moral olarak yukarı çıkması için güzel bir zaman oluyor. Birliktelik çok iyi. Yeniler çok kolay kaynaştı. Antrenman programı çok yoğun. Genel olarak hocalarımız da çok memnun. Yeni gelenlerin hemen kaynaşması çok güzel. Transfer stratejimizi hazır ve garanti oyuncu üzerine kurmuştuk. Avrupa'daki önemli kulüplerden teklif alan, kulüplerin ısrarcı olduğu ve geldiğinde hemen oynayabilecek hazır futbolcu üzerine yoğunlaşmıştık. Tüm transferlerimiz ilk 11'e yerleşti ve hocamız da performanslarından memnun" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ BİR TRANSFER YAPMANIN MALİYETİ ÇOK BÜYÜK"Yanlış transfer yapmanın büyük maliyetlere sebep olduğunu belirten Timur, "Oyuncuları belli noktaya kadar taşıyoruz. Alternatifler içinde en iyilerini almak istiyoruz. Sabırsızlık duygusunu anlayabiliyorum çünkü ben de bir taraftarım. Bu taraftan da bakında yanlış bir transfer yapmanın maliyeti çok büyük. Önümüzde ismi çok iyi bilinen, herkesin de büyük alkışlayacağı, önemli reaksiyon göstereceği oyuncular vardı. Ancak garanti oyuncu kriterine uymayan, Avrupa'nın orta-üst kulüplerinden teklif almayan oyuncuların son durağı Türkiye oluyor. Onları 1 hafta, 10 gün içinde bitirebilirdik. 5-10 gün içinde böyle oyuncular getirir ve alkışlanırdık, müthiş başarılı bir transfer dönemi geçirmiş olurduk. Herkesin zeki ve akıllı olduğunu kabul etmemiz gerek. Kendimiz için bunu yapsak, 'Müthiş bir transfer dönemi geçirirdiniz, her istenileni aldınız, her şeyi yaptınız.' olur" diye konuştu."HERKESİN HEYECANINI ANLIYORUM"Taraftarın heyecanını anladığını da sözlerine ekleyen Erden Timur, şöyle konuştu: "Bir noktadan sonra baskılar insanı kendin için doğruyu seçmeye yönlendirebiliyor. O yüzden hiçbir şeyi takip etmemeye çalışıyoruz. Baskıları da yersiz bulmuyorum, herkesin heyecanını anlıyorum ama bu ortamda doğru kararı vermemiz lazım. Başta koyduğumuz kriterlerden taviz vermemeliyiz.""ÖNEMLİ OLAN TRANSFER SEZONUNUN ŞAMPİYONU OLMAK DEĞİL"Son noktaya getirdikleri isimler üstünde teknik direktör Okan Buruk'un titizlikle çalıştığını dile getiren Timur, "Hocamız çok büyük bir titizlikle çalışıyor. Yapılan transferlerin kısa zamanda takıma katkı vermesi bu işin ne kadar titizlikle yapıldığını gösteriyor. Hocamız, ekibi gece gündüz çalışıp son noktaya kadar getirilen oyuncular arasında en doğrusunu seçmek istiyorlar. Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil. Kendimizi alkışlatmak istediğimizde hata yapıyoruz. Seferovic kariyerinde orta saha oyuncusu 4 milyon avro civarında bir maaşla, 4 veya 5 yıllık sözleşmeyle ve 7-8 milyon avroluk bonservisle almışız. Bu 25-30 milyon avroluk yükümlülük alıyoruz. Seferovic'i 2,2 milyon avro maaş alırken 2,3 milyona ikna ettik. Dubois, Lyon'un kaptanlığını yapmış, Fransa Milli Takımı'nda oynamış bir futbolcu. Yaşı da belli. 1 milyon 640 bin avro maaş alırken 1 milyon 800 bin avroya ikna ettik. Bunları tercih etmeyip 2,5 milyon avro verip oyuncuyu 2 günde getirirsiniz ve alkışlanırsınız ancak herkes dönüp vicdanıyla karşı karşıya kalıyor. Bundan sonraki transferlerde de aynı şekilde davranacağız. Altı numara pozisyonunda oyun kurabilen, ısıran, temaslı oyun oynayan, enerjisi yüksek profilde futbolcu bakıyoruz. Hem de hazır ve Avrupa'da iyi kulüplerde deneyim edinmiş oyuncu olmalı. Bunlar dışında almayacağız. Önerilen isimler var ama kesinlikle almayacağız. Burada bir çıkar çatışması var. Yönetici, 'Bunları aldık. İsimleri de bilindik.' der, kendini taca çıkarır ve alkışlanır. Oyuncu tutmadığı zaman da 'Elimizden geleni yaptık.' olur. Burada tüm ekibimiz gece gündüz çalışıyor. İşin kolayına kaçmıyoruz. Esas olay sezon sonunda belli olacak. Biz aklın dışında bir karar vermeyeceğiz. Herkesin heyecanına saygı duyuyorum. Bizde de aynı heyecan var. Taraftar nasıl hissediyorsa biz de aynısını hissediyoruz ama burada sorumluluğumuz var. Son 15 yılın transfer analizini yaptık. Nelerin çok doğru yapıldığını ve o doğruları nasıl daha ileri taşıyabileceğimizi inceledik. Yapılan yanlışları da yapmamaya çalışmalıyız" şeklinde konuştu."FREDRİK MİDTSJÖ, A GRUBU LİSTEDEKİ OYUNCULARDAN BİRİ"Fredrik Midtsjö'nün en başından beri listede olduğunu söyleyen Timur, "Hocamızın beğendiği, ilk başından beri 3-4 oyuncunun olduğu A grubu listedeki oyunculardan biri. İlk istediğimizde kulübü satmayacaklarını söyledi. Birçok konuda son noktaya gelindi. Onlar bazı maçları oynatıp göndermek istiyorlar ama biz bunu istemiyoruz. Bu oyuncunun hazır ve önemli olduğunu gösteriyor. Bir kulübün en iyi oyuncularından birini almaya çalışınca süreç uzuyor. Görüşlerimizden taviz vermiyoruz. Galatasaray için doğrusu bu. Hiçbir pozisyonda sadece 1 alternatifle ilerlemiyoruz. Ancak biz kolay alternatife gitmiyoruz. Hem kulübünde sürekli oynayan hem iyi performans gösteren hem de önemli kulüplerin teklif verdiği oyuncuları istiyoruz. Dün bir yıldız futbolcuyla görüştük ve bize, 'Geçen sezon 13. olduğunuz. Sizce sebebi neydi?' diye sordu. Oyunculara 16 kalemli destek programı anlatıyoruz. Oturacakları evlere kadar gösteriyoruz. Çok zor oyuncular deniyoruz. Midtsjö ve şu anda farkında olmadığınız oyuncularla görüşüyoruz.Okan hoca da işin kolayına gidebilir ama o da tüm prensiplerden taviz vermiyor. Hepimiz günün sonunda, sezon içinde ne kadar doğru yaptığımızı anlayacağız. Bu zamanı serzenişlerle geçireceğiz. Buna da bir itirazımız yok. Bugüne kadar bazı pozisyonlar için Galatasaray ne kadar para harcadı, beklentisini karşılayamadı ve paralar çöpe gitti. 6-7 Temmuz'dan bugüne 3 çok önemli yabancı oyuncu aldık. Üçünün toplam bonservisi birçok futbolcuya verdiğimiz bonservisten az. Para verilmiyor diye bir şey yok ama bu para bize emanet. En sonunda taraftarın parası. 20 milyonun emanetini taşıyoruz. Ben '20 günde bitirin.' denmesini kabul etmiyorum" dedi."SEFEROVİC'E BENZER SEVİYEDE BİR YABANCI SANTRFOR ALMA PLANIMIZ VAR"Ali Akman'ın listedeki oyunculardan biri olduğunu söyleyen Timur, "İlgilenilen oyunculardan biri. Başka bir şey söyleyemem. Seferovic'e benzer seviyede bir yabancı santrfor alma planımız var. Gomis'i de hocamız takımda düşünüyor. Gomis'in beklentisi ve tavrı da çok önemli. Bu sene sahaya karakterini koyan, çok isteyen, kadroda olmasa bile takıma sürekli katkı veren bir takım ahengi oluşturmak istiyoruz. "HEM BUGÜNÜ HEM GELECEĞİ PLANLAYARAK GİTMEK ZORUNDAYIZ"Altyapı konusunda da önemli hazırlıklar yaptıklarını sözlerine ekleyen Erden Timur, şu ifadeleri kullandı: "Transfer çok önemli ama Galatasaray'ın bu genel kurulunda yetki alınması da çok kritik. İş, 15-16 milyar lira kadar toplam kaynağın üretileceği noktaya gidiyor. Bunların yetkisi alınacak. Şu anda altyapı ile ilgili önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bu kaynaklardan altyapı fonu oluşturulacak ve gelir sürekli altyapıya gidecek. Çok büyük bir hazırlık yapıldı. Başkanımız her gün bir şantiyede. Bugün bu kadar ilk 11'e garanti oyuncu katkısı aramak, çoktandır Avrupa'da başarılı olmamanın nedeni hep geleceği düşünmemekten. Biz hem bugünü hem geleceği planlayarak gitmek zorundayız.""BİR KURUŞU ÇÖPE ATMAYACAĞIZ"Kadroya dahil etmek istedikleri isimlerin Avrupa'nın üst düzey takımlarının da listesinde olduğuna dikkat çeken Timur, sözlerini şöyle noktaladı:

"Doğru kararı bekleyeceğiz. Liste biteli henüz 20-21 gün oldu. O süre içinde bu maliyetlerle iş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hatalarımız ve eksiklerimiz muhakkak oluyor ve buna hiçbir zaman itiraz etmem. Sonuçta transfer sezonunun sonunda ve futbol sezonunun sonunda aklın ve iyi niyetin galip geleceği aşikar. Bir kuruşu çöpe atmayacağız. En doğru oyuncuları bulacağız, buluyoruz da... Artık ilk 11'imiz tamamlanıyor. Ondan sonra fırsat oyuncular bekleyeceğiz. Bir acelemiz olmayacak. Ağustos ayında fiyatlar düşmeye başlıyor. İstediğimiz oyuncular da Avrupa'nın orta-üst takımlarının istediği isimler. Futbolcuların da oralardan umudunu kesmesi gerekiyor. Biz zaten ağustosun 15'ini bekliyoruz. Hocamızın kararlılığı bizi doğru yola götürecek. Hiç kimse merak etmesin. Bunlar zaman kaybı değil. 3 milyon avro fazla verip 2 hafta öne çekmenin bir faydası yok veya ikna olamayan bir insandan dolayı istemediğimiz bir kişiyi getirmenin faydası yok. Bunu senelerdir yaşıyoruz. Birçok pozisyonda 10 oyuncu alıyoruz ve paraları gidiyor."