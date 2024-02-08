Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın, Karşıyaka maçına davet etti

Spor

TFF 3. Lig 19. hafta mücadelesinde kendi evinde Karşıyaka'yı ağırlayacak olan Turgutluspor hazırlıklarına devam ederken, kulüp Başkanı Gökhan Akın tüm Turgutlu halkını karşılaşmaya davet ederek takıma destek olmalarını istedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 33 puanla 3'üncü sırada bulunan Turgutluspor 10 Şubat Cumartesi Günü saat 14.00'da kendi evi 7 Eylül Stadı'nda lig ikincisi 35 puanlı Karşıyaka'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi taraftarlara seslenen Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düştüğünü söyledi.

Karşıyaka maçına davet

Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın, cumartesi günü kendi evlerinde konuk edecekleri Karşıyaka maçı öncesi taraftara seslendi. Akın, "Şehrimizin marka değeri Turgutluspor'umuzun, TFF 3. Lig 19. hafta maçında cumartesi günü saat 14.00'da 7 Eylül Stadı'nda konuk edeceğimiz Karşıyaka maçına, Sayın Kaymakamımızı, protokol üyelerimizi, ilçemizin önde gelenlerini ve tüm Turgutlu halkını stadyuma davet ediyoruz. Karşıyaka maçında teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarlara da büyük iş düşüyor. Karşıyaka maçında tribünlerin tamamen dolmasını istiyoruz. Takımımız, hakemin ilk düdüğünden son düdüğüne kadar taraftar desteğinin arkasında hissetmeli. Onlardan alacağı güçle mücadele etmeli. Onun için buradan Turgutluspor'un olmazsa olmazı taraftarımıza ve tüm Turgutlu halkına sesleniyorum, cumartesi günü formasını giyen, atkısını takan herkesi 7 Eylül Stadı'na davet ediyorum." dedi. - MANİSA