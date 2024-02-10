Türk Futbolunda Ara Transfer Dönemi Sonlandı

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sonlandı.
Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ve 29 gün süren ara transfer dönemi kapandı. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulüpten 19'u kadrosuna en az bir oyuncu dahil etti.
Ara transferde 19 kulüp 87 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Ara transferde alınan futbolcular
Süper Lig takımlarının ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şöyle:
Yukatel Adana Demirspor: Jose Rodriguez, Stivan Mendoza, Abat Aymbetov, Breyton Fougeu, Nabil Alioui, Milad Mohammadi, Maestro, Motez Nourani, Youcef Atal
Corendon Alanyaspor: Ui-Jo Hwang, Ahmed Hassan, Daniel Kehinde Akinlosotu
RAMS Başakşehir: Josef de Suoza, Davidson, Olivier Kemen, Hamza Ljukovac
Beşiktaş: Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al-Musrati
Çaykur Rizespor: Muammer Sarıkaya, Canberk Yurdakul, Ozan Koç, David Akintola
VavaCars Fatih Karagümrük: Andrea Bertolacci, Koray Günter, Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Emre Mor, Salvotore Sirigu, Marcos Vinicius Amaral Alves
Fenerbahçe: Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Serdar Dursun
Galatasaray: Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Serge Aurier
Gaziantep FK: Aliou, Deian Sorescu, Halil Bağcı, Brian Acosta, Jamiro Monteiro
Atakaş Hatayspor: Doğukan Sinik, Abdülkadir Parmak, Cemali Sertel, Halil Dervişoğlu, Rui Pedro
İstanbulspor: Emrehan Gedikli
Kasımpaşa: Emre Gedik, Trazie Thomas, Jackson Porozo, Oğulcan Çağlayan, Loret Sadiku, Rochinha
Mondihome Kayserispor: Duckens Nazon, Otabek Shukurov, Mehdi Bourabia
TÜMOSAN Konyaspor: Valon Ethemi, Anderson Niangbo, Emmanuel Boateng, Filip Damjanovic, Bouly Sambou, Jakup Slowik, Alassane Ndao, Teenage Hadebe
MKE Ankaragücü: Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş, Christian Bassogog, Abdurrahim Dursun
Siltaş Yapı Pendikspor: Umut Nayir, Badou Ndiaye, Mame Thiam
Yılport Samsunspor: Benito Raman, Muammer Yıldırım, Arbnor Muja
EMS Yapı Sivasspor: Bartuğ Elmaz, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Djordje Nikolic, Mijo Caktas, Azizbek Turgunboev, Queensy Menig, Hüseyin Arslan
Trabzonspor: Thomas Meunier
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi tarafından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Bu olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 2 şahsı gözaltına aldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu olayın ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
Son Dakika › Spor › Türk Futbolunda Ara Transfer Dönemi Sonlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?