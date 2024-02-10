Türk Futbolunda Ara Transfer Dönemi Sonlandı - Son Dakika
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Türk Futbolunda Ara Transfer Dönemi Sonlandı

Türk Futbolunda Ara Transfer Dönemi Sonlandı

Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ve 29 gün süren ara transfer dönemi sona erdi. Süper Lig'de mücadele eden 20 kulüpten 19'u en az bir oyuncuyla anlaşma sağladı. Toplamda 87 futbolcu ara transferde yeni takımlarına katıldı.

10.02.2024 00:03  Güncelleme: 00:34
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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sonlandı.

Futbolda 11 Ocak'ta başlayan ve 29 gün süren ara transfer dönemi kapandı. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 20 kulüpten 19'u kadrosuna en az bir oyuncu dahil etti.

Ara transferde 19 kulüp 87 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Ara transferde alınan futbolcular

Süper Lig takımlarının ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı futbolcular şöyle:

Yukatel Adana Demirspor: Jose Rodriguez, Stivan Mendoza, Abat Aymbetov, Breyton Fougeu, Nabil Alioui, Milad Mohammadi, Maestro, Motez Nourani, Youcef Atal

Corendon Alanyaspor: Ui-Jo Hwang, Ahmed Hassan, Daniel Kehinde Akinlosotu

RAMS Başakşehir: Josef de Suoza, Davidson, Olivier Kemen, Hamza Ljukovac

Beşiktaş: Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muci, Al-Musrati

Çaykur Rizespor: Muammer Sarıkaya, Canberk Yurdakul, Ozan Koç, David Akintola

VavaCars Fatih Karagümrük: Andrea Bertolacci, Koray Günter, Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Emre Mor, Salvotore Sirigu, Marcos Vinicius Amaral Alves

Fenerbahçe: Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Serdar Dursun

Galatasaray: Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Serge Aurier

Gaziantep FK: Aliou, Deian Sorescu, Halil Bağcı, Brian Acosta, Jamiro Monteiro

Atakaş Hatayspor: Doğukan Sinik, Abdülkadir Parmak, Cemali Sertel, Halil Dervişoğlu, Rui Pedro

İstanbulspor: Emrehan Gedikli

Kasımpaşa: Emre Gedik, Trazie Thomas, Jackson Porozo, Oğulcan Çağlayan, Loret Sadiku, Rochinha

Mondihome Kayserispor: Duckens Nazon, Otabek Shukurov, Mehdi Bourabia

TÜMOSAN Konyaspor: Valon Ethemi, Anderson Niangbo, Emmanuel Boateng, Filip Damjanovic, Bouly Sambou, Jakup Slowik, Alassane Ndao, Teenage Hadebe

MKE Ankaragücü: Riccardo Saponara, Ertaç Özbir, Alexis Flips, Kazımcan Karataş, Christian Bassogog, Abdurrahim Dursun

Siltaş Yapı Pendikspor: Umut Nayir, Badou Ndiaye, Mame Thiam

Yılport Samsunspor: Benito Raman, Muammer Yıldırım, Arbnor Muja

EMS Yapı Sivasspor: Bartuğ Elmaz, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Djordje Nikolic, Mijo Caktas, Azizbek Turgunboev, Queensy Menig, Hüseyin Arslan

Trabzonspor: Thomas Meunier

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Futbolunda Ara Transfer Dönemi Sonlandı - Son Dakika
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