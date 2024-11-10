Türk Karateciler 33 Madalya Kazandı

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Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 7'si altın, 33 madalya kazanan Türk sporcular, takım sıralamasında 3'üncülüğü elde etti.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen organizasyon tamamlandı.

Ay-yıldızlı karateciler, 13 ülkeden 1297 sporcunun katıldığı şampiyonada 7 altın, 9 gümüş ve 17 bronz madalya aldı.

Aleyna Kahveci (genç kadın kumite 53 kilo), Berke Ulaş Ayten (genç erkek kumite 55 kilo), Bayram Anıl Eser (21 yaş altı erkek kumite 60 kilo), Enes Sad Beşbadem (21 yaş altı erkek kata), Esma Sıla Evsan (21 yaş altı kadın kata), Tarık Koç (ümit erkek kata) ve Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu, Asiye Irmak Atılgan'dan oluşan ümit-genç kadın kata takımı şampiyonluğa ulaştı.