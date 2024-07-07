Türk Milli Sporcular Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Madalyalar Kazandı

Spor

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyon, serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Hakan Büyükçıngıl, 125 kilo finalinde karşılaştığı tarafsız sporcu Khabib Davudgadzhiev'e 5-0 yenilerek gümüş madalya aldı.

61 kiloda 3'üncülük için mindere çıkan Tolga Özbek, Slovak Robert Martin Meszaros'u 12-4 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

20 Yaş Altı Serbest Stil Milli Takımı böylece şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı.