Türk Takımları EuroCup Yarı Finalde
Türk Takımları EuroCup Yarı Finalde

30.03.2026 10:26
Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji yarı finalde karşılaşıyor, maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Basketbol BKT Avrupa Kupası (EuroCup) yarı final ilk maçında yarın iki Türk ekibi Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Normal sezonda B Grubu'nu 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş GAİN, doğrudan çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, bu turda konuk ettiği İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 77-76 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Bahçeşehir Koleji de normal sezonda A Grubu'nu 12 galibiyet, 6 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayarak direkt çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-lacivertliler, çeyrek finalde ağırladığı Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Eşleşmede ikinci maç, 3 Nisan Cuma günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

İki galibiyet alan tarafın finale yükseleceği eşleşmede takımlar, gerekirse 8 Nisan Çarşamba günü üçüncü karşılaşmada yeniden Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde rakibine üstünlük kuran ekip, bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa) arasındaki eşleşmenin kazananıyla finalde karşılaşacak.

Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin eşleşmesi dolayısıyla bir Türk ekibinin organizasyonda finale yükselmesi kesinlik kazanmıştı.

Kaynak: AA

