Türk Telekom 3'te 3 Yaptı - Son Dakika
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Türk Telekom 3'te 3 Yaptı

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda sezona 3 galibiyetle başladı, grupta 2. sırada yer aldı.

09.10.2024 11:47
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nda sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Başkent ekibi, kupada yer aldığı B Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Sezona başantrenör Erdem Can yönetiminde başlayan başkent temsilcisi, gruptaki ilk maçında Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaştı. Rakibini 72-66 yenerek sezon başlangıcında hata yapmayan Türk Telekom, ikinci müsabakasında Yunan temsilcisi Aris Midea'ya konuk oldu. Aris Midea'yı 68-63'le geçen başkent ekibi, üçüncü maçında Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu rakibini de 78-70 mağlup ederek sezona 3'te 3 yaparak başlayan Türk Telekom, grupta averajla ikinci sırada yer aldı.

Erdem Can, kulüp tarihinde ilke imza atmıştı

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, Avrupa'daki en büyük başarısını 2022-2023 sezonunda yaşadı.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, iki sezon önce Erdem Can yönetiminde tarihinde ilk kez Avrupa'da final oynadı.

Erdem Can'ın Anadolu Efes'e gitmesiyle Türk Telekom'da geçen sezon Nenad Canak ve Selçuk Ernak görev yaptı. Bu antrenörlerle istediği başarılara ulaşamayan başkent ekibinde sezon başında Erdem Can, tekrar göreve getirildi.

Basketbol Süper Ligi'nde 19 sayıdan geri döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Galatasaray'ı konuk eden Türk Telekom, mücadelenin ilk yarısında 19 sayı geriye düştü.

Türk Telekom, ABD'li forvet Javon Bess'in maçın bitimine 17.3 saniye kala attığı zor şutla öne geçerek salondan 72-70 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türk Telekom 3'te 3 Yaptı - Son Dakika

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