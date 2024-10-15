Türk Telekom Fransa'da Kaybetti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL takımına 67-63 yenildi.
Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 15-11 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 38-33 önde gitti.
İkinci devreye 8-0'lık seriyle başlayan ve üçüncü çeyrekte rakibini 9 sayıda tutan Türk Telekom, final periyoduna 49-47 önde girdi.
Son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyamayan Türk Telekom, salondan 67-63 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Fransa temsilcisi 4'te 4 yaparken, Türk Telekom ilk mağlubiyetini yaşadı.
Türk Telekom, beşinci maçında 23 Ekim Çarşamba günü İspanya ekibi Valencia Basket'i konuk edecek.
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