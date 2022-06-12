Müsabaka ALG Spor'un 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu ve ALG Spor, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

1'inci dakikada ceza sahası içinde Ece Tekmen'in müdahalesiyle Traore yerde kaldı. Hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi.2'nci dakikada Sibel Duman'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Selda başarılı oldu. Selda'dan seken topla buluşan Toure'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.26'ncı dakikada sol kanattan Derya Arhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu: 1-0.61'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij'e aktaran Emine Ecem Esen, Houij'in pasıyla tekrar topla buluştu ve yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.64'üncü dakikada sol kanattan Ecem Cumert'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki oyuncuların müdahale etmeye çalıştığı top filelere gitti: 2-1.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Duygu Yılmaz, Sibel Duman, Alsancak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon ALG Spor - Son Dakika

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