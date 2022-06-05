Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük

05.06.2022 20:28
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Wulfz Fatih Karagümrük, finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ALG Spor ile Wulfz Fatih Karagümrük, finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Gaziantep Batur Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı 2-1 yenen ALG Spor ilk finalist oldu. Gaziantep temsilcisi, yarı finalin ilk maçından da 2-0 galip ayrılmıştı.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'ndaki yarı final mücadelesinde ise Fenerbahçe ile Wulfz Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan Wulfz Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı final 12 Haziran Pazar günü İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak.

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ALG Spor finalde ALG Spor finalde
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde finalin adı: ALG Spor - Fatih Karagümrük - Son Dakika
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